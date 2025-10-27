Ramaphosa hará esta semana una visita de Estado a Suiza para reforzar lazos bilaterales

Nairobi, 27 oct (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, hará una visita de Estado esta semana, del 29 al 30 de octubre, a Suiza para reforzar las relaciones bilaterales, informó este lunes la Presidencia del país austral.