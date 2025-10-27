Ramaphosa hará esta semana una visita de Estado a Suiza para reforzar lazos bilaterales

La visita, que tendrá lugar en Berna, capital helvética, servirá para "fortalecer los lazos políticos, económicos y sociales con el fin de impulsar una cooperación mutuamente beneficiosa en apoyo del crecimiento y el desarrollo inclusivos en las áreas de comercio e inversión, desarrollo de habilidades, y ciencia e innovación", precisó la Presidencia en un comunicado.
"Un enfoque clave de la visita también será el impulso de un marco de cooperación juvenil destinado a promover la formación y el desarrollo de capacidades para dotar a los jóvenes de las competencias necesarias en la economía moderna", añadió.
Ramaphosa encabezará una delegación que incluye varios responsables ministeriales, entre ellos el titular de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ronald Lamola.
Suiza, recordó la nota oficial, sigue siendo uno de los principales socios comerciales europeos de Sudáfrica, con un volumen comercial total (exportaciones e importaciones) que ascendió en 2024 a 18.200 millones de rands (cerca de 910 millones de euros) .
Las principales exportaciones de Sudáfrica a Suiza incluyen metales y piedras preciosas, en particular oro; maquinaria y productos agrícolas como vino, frutas y frutos secos.
Las importaciones más significativas comprenden productos farmacéuticos, maquinaria y equipos médicos.