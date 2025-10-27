Reportan un temblor de 6,5 grados en la isla caribeña de Guadalupe

San Juan, 27 oct (EFE).- Un temblor de 6,5 grados se reportó en la mañana de este lunes en la isla caribeña de Guadalupe sin que, de momento, las autoridades hayan informado de heridos o fallecidos o de alguna alerta de tsunami para la zona.