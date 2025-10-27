Rusia ataca Ucrania con cien drones y 26 aparatos no tripulados impactan en nueve lugares

Un total de 76 de estos drones fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas y otros 26 no fueron interceptados e impactaron en nueve localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana.

El ataque continuaba en el momento en que se emitió el parte y drones rusos seguían sobrevolando el cielo de Ucrania, informó también la Fuerza Aérea.

Rusia y Ucrania intercambian prácticamente cada noche ataques con drones de larga distancia dirigidos a menudo contra infraestructuras energéticas y objetivos militares.