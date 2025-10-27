Saar asegura que Israel no dará su visto bueno al envío de tropas turcas a Gaza

"No se puede esperar de nosotros que hagamos posible que sus fuerzas armadas entren en territorio de Gaza", dijo el ministro ante la prensa en Budapest, tras entrevistarse con su homólogo húngaro, Péter Szijjártó.

"No lo vamos a aceptar y esto se lo hemos dicho a nuestros amigos estadounidenses", agregó Saar, al ser interrogado sobre la posible participación de soldados turcos en la fuerza internacional de estabilización en la franja palestina.

El ministro subrayó que "lamentablemente" bajo la presidencia del islamista Recep Tayyip Erdogan, Turquía ha aplicado una "postura hostil" frente a Israel y no solo declaraciones, sino también pasos diplomáticos y económicos.

Saar prosiguió afirmando que los países que quieren participar en el proceso de estabilización de la región "no necesariamente deben apoyar (a Israel), pero no deben ser hostiles".

En lo que se refiere a los acuerdos, Saar recalcó que estos deben ser respetados "por ambas partes", subrayando que esto incluye "el desarme de Hamás y el fin del Yihad en la franja de Gaza".

Israel cumple con sus obligaciones, agregó el jefe de la diplomacia israelí, quien afirma que se han retirado parcialmente de la zona, respeta el alto el fuego, ha librado "terroristas" de las cárceles y ofrece ayuda humanitaria a Gaza, cuestiones en las que Hamas también denuncia incumplimientos del Estado judío.

Mientras, la Autoridad Palestina sigue aplicado la llamada práctica de "pagar por matar", o sea, la de desembolsar salarios a los terroristas y a sus familias por asesinar a judíos e israelíes, denunció Saar.

En este sentido, criticó a la Unión Europea (UE) que sigue financiando a la Autoridad Palestina.

"Esto es financiar a terroristas", subrayó el ministro israelí y pidió a la UE seguir el ejemplo de Hungría que en su opinión tiene "una postura moral única y clara" en cuanto a su apoyo a Israel.

El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, es desde hace años un estrecho aliado del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.