Steinmeier recibe al nuevo gran duque de Luxemburgo en su primer viaje a Alemania

La portavoz de Steinmeier, Cerstin Gammelin, señaló en la red social X que los dos subrayaron en su conversación "la relación tradicionalmente muy estrecha y de gran confianza entre ambos países vecinos".

Además, según un comunicado, los dos jefes de Estado abordaron la cooperación transfronteriza y los retos actuales tanto a nivel europeo como global.

La gran duquesa Estefanía conversó por su parte con la esposa de Steinmeier, Elke Bündenbender, sobre temas sociales contemporáneos.

Steinmeier fue uno de los invitados que el pasado día 3 asistieron a la ceremonia de abdicación del gran duque Enrique, tras 25 años como jefe de Estado del pequeño país centroeuropeo, y a la entronización de su sucesor Guillermo.

