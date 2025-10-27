Tribunal italiano reitera la extradición del ucraniano acusado de sabotaje de Nord Stream

La defensa, el abogado Nicola Canestrini, tras conocer el resultado tras la vista del 23 de octubre, anunció un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo, informaron los medios italianos.

Para Canestrini, en el procedimiento "existen graves violaciones procesales que comprometen su legitimidad y su conformidad con los principios del juicio justo".

En una anterior sentencia, el Supremo sostuvo que el Tribunal erró en la calificación jurídica de los hechos, calificándolos de terorrismo cuando la acusación formulada por el país solicitante era de sabotaje contrario a la Constitución reenvió el caso de nuevo a la Corte de apelación.

Asimismo, expresó que los jueces locales vulneraron el derecho a la defensa del acusado, quien no pudo asistir personalmente a la audiencia de la sala, sino únicamente por videoconferencia, un método no permitido para el delito imputado por las autoridades de la República Federal de Alemania.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para Canestrini, en el procedimiento "existen graves violaciones procesales que comprometen su legitimidad y su conformidad con los principios del juicio justo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Kuznietsov fue detenido por los Carabineros (policía militarizada) el pasado 21 de agosto en un alojamiento turístico en la zona de Rimini, mientras estaba de vacaciones con su familia, en ejecución de una orden de detención europea emitida por el Tribunal Federal alemán a petición de la Fiscalía General Federal.

La Fiscalía del Estado de Alemania (GBA) considera que el ucraniano formaba parte de un grupo de personas que en septiembre de 2022 colocaron explosivos en los gaseoductos Nord Stream 1 y 2 en el lecho del mar Báltico, cerca de la isla sueca de Bornholm.

Por eso se le acusa de ser uno de los coordinadores de la operación y de los delitos de destrucción de infraestructuras y de sabotaje contrario a la constitución.

La explosión, el 26 de septiembre de 2022, dejó inutilizado uno de los gaseoductos y causó graves daños en el segundo.

Por ninguno de ellos transitaba el gas en el momento del ataque, ya que Nord Stream 2 no llegó a inaugurarse, y a través de Nord Stream 1 la empresa estatal rusa Gazprom había interrumpido poco antes el suministro de gas a Alemania.

El atentado, en plena crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania, provocó una avalancha de especulaciones sobre la autoría, que el periodista de investigación estadounidense Seymour Hersch atribuyó a Estados Unidos, mientras que otros especularon que tras ella podía estar Moscú.