Tribunales de 85 países abordan en Madrid los derechos humanos de las generaciones futuras

Con el Tribunal Constitucional (TC) español como anfitrión, se celebrará en el pabellón 12 de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA) entre el martes y el jueves, cuando será clausurada por el rey de España.

Su objetivo es defender y promover el Estado de derecho, la democracia y la jurisdicción constitucional para impulsar estrategias sólidas que garanticen un futuro sostenible y justo.

La conferencia abordará los retos intergeneracionales en materia de preservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural de la humanidad, el medio ambiente y el cambio climático, el acceso al conocimiento científico y a las nuevas tecnologías y la independencia de los tribunales constitucionales.

El presidente del TC de España, Cándido Conde-Pumpido, explica en un comunicado que el encuentro busca "desarrollar soluciones innovadoras para salvaguardar los derechos y las oportunidades de las generaciones futuras y que estos no resulten sacrificados por los intereses del momento actual".

El congreso está organizado por el TC español y la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional.

Esta cita pretende consolidar marcos jurídicos eficaces, ideas y estrategias prácticas a través del diálogo, la colaboración judicial y el intercambio de experiencias para el desarrollo sostenible, la preservación cultural, el progreso científico y la independencia judicial.

En las sesiones de trabajo se analizarán los retos que plantean los avances tecnológicos, como los riesgos para la privacidad y las libertades personales, la protección frente al uso indebido de los datos personales, las tecnologías de vigilancia intrusiva y la ética de la inteligencia artificial.

Habrá una sesión dedicada a la independencia de los tribunales constitucionales. El TC recuerda que "este tema se incluye en todos los congresos que celebra la conferencia por su importancia y por las frecuentes amenazas que reciben algunos de sus miembros".

"Se trata de un pilar de la justicia constitucional que protege a los tribunales y les permite cumplir con sus funciones de árbitros imparciales de la ley y garantes de los derechos de los ciudadanos", añade.

Por ello se examinarán las presiones a las que se enfrentan los tribunales constitucionales de todo el mundo, los mecanismos para hacer cumplir las decisiones judiciales y las estrategias para sortear los ataques a su independencia.

Según Conde-Pumpido, la celebración de esta conferencia en Madrid supone "una oportunidad magnífica" para mostrar al mundo que "España es una democracia avanzada, una sociedad que respeta los derechos fundamentales".