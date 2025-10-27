Trump dice que no se reunirá con Carney "durante un largo tiempo" tras evitarse en Malasia

"No quiero reunirme con él. No me reuniré con él por un largo tiempo", declaró Trump desde el avión presidencial durante su viaje a Japón, a donde llegó este martes y que es la segunda parada de su gira por Asia, según la transcripción enviada por la Casa Blanca.

Trump anunció el sábado un arancel adicional del 10% a Canadá, una medida que agrava la tensión comercial entre ambos países y que los ha llevado a suspender el diálogo bilateral.

El mandatario estadounidense anunció la tarifa en su cuenta de Truth Social, donde justificó el aumento por un anuncio televisivo que utilizaba declaraciones del expresidente republicano Ronald Reagan en contra de los gravámenes y que fue promovido por el Gobierno de Ontario, la provincia canadiense donde está ubicada Ottawa.

Trump y Carney coincidieron el domingo en Malasia durante la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que se celebra hasta el martes en Kuala Lumpur, si bien no llegaron a reunirse.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Carney, durante un foro económico en los márgenes de la ASEAN, admitió que estos cambios de gravámenes por parte de EE.UU. son "difíciles de gestionar", al tiempo que abrió la puerta a ampliar su comercio cib otras regiones del mundo para rebajar su dependencia de su vecino del sur.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El nuevo roce se inició de forma inesperada el jueves, cuando Trump anunció que había ordenado la suspensión de las negociaciones comerciales con Canadá por este comercial de un minuto.

En marzo, la Administración Trump impuso aranceles del 25 % a la mayoría de las importaciones procedentes de Canadá, que incluyen al acero, al aluminio y a varios productos del sector del automóvil.

Canadá elevó también sus gravámenes en represalia a la decisión de Washington, pero finalmente los retiró a partir del 1 de septiembre para facilitar el diálogo comercial con Trump.