Ucrania reivindica el ataque que dañó una presa en la región rusa de Bélgorod

Kiev, 27 oct (EFE).- El comandante de las Fuerzas de sistemas no tripulados del Ejército ucraniano, Robert ‘Madiar’ Brovdi, ha reivindicado el ataque ucraniano de este fin de semana que provocó daños en la presa de un embalse de la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania.