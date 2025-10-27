Ucrania se defiende de los avances rusos en Pokrovsk en medio de una guerra urbana

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, negó el domingo las afirmaciones de Moscú de que miles de soldados ucranianos han sido cercados en Pokrovsk.

Sin embargo, el mando militar ucraniano reconoce los avances enemigos en la ciudad, que ha resistido un asedio ruso durante un año.

"Las batallas urbanas continúan con grupos enemigos que, gracias a su superioridad numérica, lograron infiltrarse en la ciudad y acumularse en distintas zonas de la misma", informó el 7º Cuerpo de las Fuerzas de Asalto de Ucrania el lunes.

"Actualmente, el enemigo no tiene control total sobre ninguno de los distritos" de la ciudad, afirmó el 7º Cuerpo, después de que el Estado Mayor General reconociera que unos 200 soldados rusos habían entrado en la ciudad, principalmente desde el sur.

Según el analista militar y coronel en reserva Kostiantín Mashovets, las tropas rusas avanzan en grupos de tres a cinco soldados.

En lugar de asaltar edificio por edificio, intentan moverse de forma encubierta, a menudo usando ropa civil como camuflaje y tratando de penetrar cualquier brecha en las defensas, escribió para el grupo Resistencia Informativa.

La escasez de personal que experimenta Ucrania permite que esos grupos rusos se desplacen sin ser detectados con frecuencia.

"Atacan las posiciones ucranianas solo cuando están seguros del éxito", subrayó Mashovets.

Según dijo, las fuerzas ucranianas controlan actualmente el norte de la ciudad. Los soldados ucranianos y rusos están dispersos por el resto del área urbana y los combates continúan sin líneas claras de separación entre ambos bandos.

Las tropas rusas también intentan cortar las principales rutas de suministro que llegan a la ciudad desde el oeste y el norte.

Drones rusos atacan estas rutas, mientras los ucranianos dependen de vehículos aéreos y terrestres para llevar municiones y alimentos a los defensores, cuyo relevo o evacuación solo puede hacerse con gran riesgo.

Según Mashovets, la batalla por Pokrovsk se encuentra ahora probablemente en su fase decisiva.

Solo nueve kilómetros separan a las fuerzas rusas que intentan envolver la ciudad desde el sur y el norte.

Aunque las tropas ucranianas no están actualmente cercadas en Pokrovsk, la amenaza de un cerco es alta, advirtió.

Al mismo tiempo, los contraataques ucranianos continúan recuperando terreno al norte de Pokrovsk, donde varios grupos rusos corren el riesgo de quedar rodeados tras los avances ucranianos en Sujetske y Nove Shajove.

Los intentos rusos de capturar Rodinske, una localidad clave al norte de Pokrovsk, también han fracasado, informó el Cuerpo Azov de Ucrania el lunes.

El 7º Cuerpo afirmó que Ucrania ha enviado más tropas de asalto, artillería y unidades de drones a la ciudad.

El control de la ciudad abriría el camino a Rusia para atacar la cercana región de Dnipropetrovsk y acercarse a Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en Donetsk.

Las afirmaciones del presidente ruso, Vladímir Putin, de que 5.000 soldados ucranianos están cercados en Pokrovsk también buscan influir en Estados Unidos, creando la impresión de que Rusia está ganando la guerra, señaló Zelenski al medio 'TSN' el domingo por la noche.

El liderazgo ruso exagera sus limitados avances territoriales -logrados a costa de una estrategia militar insostenible y de grandes pérdidas- para convencer a los socios extranjeros de Ucrania de que seguir resistiendo es inútil y de que Kiev debería aceptar los ultimátum de Moscú, explicó a EFE Oleksí Melnik, experto en seguridad internacional del Centro Razumkov en Kiev.

A pesar de que Ucrania no logra detener completamente los avances rusos, el Ejército invasor sigue sin conseguir un progreso decisivo en el campo de batalla, considera el experto.

Al mismo tiempo, Ucrania busca afrontar la escasez de personal, corregir las ineficacias en el mando militar y obtener más apoyo de sus aliados.