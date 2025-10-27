Un 37 % de los peruanos piensa no votar por ningún candidato y un 12 % sigue indeciso

El sondeo realizado por la encuestadora Ipsos para América Televisión reflejó que un 37 % de los electores piensa no votar por ningún candidato o hacerlo en blanco o nulo, dos puntos respecto al sondeo realizado por la misma empresa a inicios del mes de octubre.

A ellos se suma un 12 % de indecisos que no tiene fijada ninguna preferencia, lo que supone el segundo mayor porcentaje del sondeo para las elecciones convocadas para abril de 2026, en la que participarán hasta ahora 39 candidatos presidenciales.

Entre los precandidatos en liza aparece en primer lugar López Aliaga con un 9 % en intención de voto, un punto menos respecto a principios de mes.

Con 7 % aparece Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000); y Mario Vizcarra, el hermano del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020).

Fujimori subió un punto porcentual respecto a la encuesta anterior, mientras que Vizcarra bajó en uno hasta quedar ambos igualados.

Entre los precandidatos, se mantiene el actor cómico Carlos Álvarez, del partido País para Todos, quien descendió un punto respecto al informe de principios de octubre, hasta el 4 % que ya registró en los sondeos de septiembre.

Siguiéndole con un 2 %, el economista Alfonso López Chau por Ahora Nación, con un ascenso de dos puestos respecto al último sondeo; y el abogado Carlos Espá, líder del Partido Sí Creo, presente por primera vez en la tabla de los diez favoritos.

También con 2 % figuran el excongresista Yonhy Lescano por Acción Popular; el empresario y exgobernador regional César Acuña; y el comunicador y conductor de televisión Phillip Butters, con el derechista Avanza País (3 %).

Además, también con el 2 % de apoyo popular aparecen el abogado Víctor Andres García Belaunde, por Acción Popular, y el empresario y exministro de Energía y Minas del Perú durante el Gobierno de Martín Vizcarra, Rafael Belaunde, líder del partido Libertad Popular.

Otras opciones aglutinan un 10 % de la intención de voto, entre ellos los precandidatos de Frente de la Esperanza, Podemos Perú, Fe en el Perú, Perú Acción, Perú Libre, Somos Perú o diversas alianzas electorales.

Para esta encuesta, Ipsos realizó aleatoriamente entre el 23 y 24 de octubre entrevistas a 1.208 encuestados mayores de 18 años, en las 25 regiones del territorio peruano, con un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 2,8 %.

La primera vuelta de las elecciones generales de Perú está convocada para el 12 de agosto de 2026 para escoger a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellas las Presidencia y la composición de un Parlamento que volverá a ser bicameral más de treinta años después, con diputados y senadores.