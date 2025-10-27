Un manifestante increpa al rey Carlos III por la relación del príncipe Andrés con Epstein

En un vídeo publicado por la organización antimonárquica Republic en la red social X, se observa como, entre la multitud que aguardaba al monarca, una persona se dirige a él desde detrás de una valla y le dice: "¿Desde cuándo hace que sabes de Andrés y Epstein? ¿Le has pedido a la Policía que encubra a Andrés?".

"¿Debería permitirse a los parlamentarios debatir con la realeza en la Cámara de los Comunes -baja-?", continuó.

Carlos III no respondió a ninguna de las preguntas y siguió impasible saludando y conversando con el resto de los asistentes.

El resto del público congregado en Lichfield respondió con un fuerte apoyo vocal al monarca, incluidos cánticos de '¡Dios Salve al Rey' y una mujer llegó a gritar directamente al manifestante para decirle que se callase y lo dejase en paz, según se ve en el vídeo.

Se desconoce la identidad del manifestante o su pertenencia a cualquier organización, aunque el director ejecutivo de Republic, Graham Smith, dijo que creía que era uno de sus miembros, pero actuando de manera independiente.

"Los miembros de la realeza deben ser cuestionados y si los policías no hacen el trabajo y la Policía no investiga, entonces cada vez más miembros del público harán preguntas difíciles. Queremos ver a las cadenas invitando a Carlos III a un plató y que le hagan las mismas preguntas", agregó.

El 17 de octubre, el príncipe Andrés renunció voluntariamente al uso de sus títulos y honores reales, tras haberlo consultado con Carlos III, para que las acusaciones que versaban sobre él sobre su relación con Epstein no "distrajesen" del trabajo de la familia real británica.

El caso se avivó todavía más después de que una de las presuntas víctimas sexuales de Epstein, Virginia Giuffre, publicase sus memorias póstumas, pues se suicidó el pasado abril, en las que admite haber tenido relaciones sexuales con el hermano de Carlos III hasta en tres ocasiones distintas.

Andrés llegó a un acuerdo económico con Giuffre en 2022 para frenar su proceso judicial, pero siempre ha negado cualquier acusación.

Algunos diputados británicos han solicitado en los últimos días que se otorguen al Parlamento competencias para poderle retirar formalmente sus títulos y debatir en una sesión el comportamiento del príncipe Andrés o la mansión de 30 habitaciones en la que vive desde hace dos décadas.