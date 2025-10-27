Una cita con los faraones en la semana más terrorífica del año

Después haber tenido que posponer su inauguración, prevista inicialmente para el 3 de julio, por el conflicto entre Israel e Irán, el día 1 de noviembre abrirá sus puertas el Gran Museo Egipcio, que albergará 57.000 objetos de las diferentes etapas de la civilización faraónica, muchos de los cuales no habían sido expuestos hasta ahora.

En el nuevo emplazamiento, próximo a las tres famosas pirámides de Giza, no se podrán ver momias reales (se encuentran todas en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia), pero si el gran tesoro de Tutankamon, las grandes estatuas traídas de las ciudades de Luxor y Karnak y las piezas más icónicas encontradas a lo largo y ancho del país.

El museo está preparado para recibir hasta 15.000 personas diarias y el Gobierno egipcio tiene pensado hacer una inauguración por todo lo alto para el que será el espacio más grande del mundo dedicado a una única civilización.

Aprovechando la cercanía de Hallowen, HBO Max estrena este lunes 'It: welcome to Derry ', la esperada precuela de la exitosa saga cinematográfica basada en la novela que Stephen King escribió en 1986.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La serie, creada por Andy y Barbara Muschietti junto a Jason Fuchs, nos vuelve a trasladar a la oscura localidad de Derry, en Maine, Estados Unidos en los años 60, donde resurgirá la pesadilla del payaso Pennywise, el aterrador ser que se despierta cada 27 años para sembrar el caos y el miedo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el reparto, Jovan Adepo, Taylour Paige, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider y Madeleine Stowe, para hacernos pasar una o varias noches de miedo, porque HBO ya piensa en una nueva temporada.

La ciencia ficción y el misterioso mundo de lo sueños forman parte del argumento de 'Resurrection', la película que el director chino Bi Gian ha presentado en la Seminci, la Semana Internacional de Cine de la ciudad española de Valladolid que comenzó el pasado 24 de octubre hasta el 1 de noviembre.

Fantástica oportunidad para poder disfrutar de una sección oficial "amplia y variada", en la que se podrá ver, entre otras cosas, el debut tras las cámaras de la actriz estadounidense Kirsten Stewart, en 'The Chronology of Water', o 'Orphan', del oscarizado cineasta húngaro Lászlo Nemes.

En total más de 33 títulos de los que saldrá la Espiga de Oro, el premio al mejor de ellos.

Octubre está siendo el mes de Lady Gaga gracias a su reciente disco 'Mayhem', que parece haberle devuelto a la cantante el vigor comercial.

La estadounidense llevaba sin actuar en España desde 2018 y ahora regresa con tres citas en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 28, 29 y 31 de octubre.

Con las entradas agotadas, la expectación está servida.