Zelenski ordena extender el alcance de los ataques a larga distancia en territorio ruso

Kiev, 27 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dio instrucciones este lunes a su cúpula militar para que extiendan los ataques de larga distancia a un área geográfica más amplia de la que ya alcanzan actualmente los bombardeos ucranianos contra la retaguardia enemiga.