Abra reduce sus emisiones casi un 15 % en cinco años y transporta récord de pasajeros

En 2024, el grupo que opera las compañías Avianca, Gol o Wamos Air y es uno de los más grandes en la región de América Latina alcanzó los 68 millones de pasajeros, de los cuales un 11,5 % volaron por primera vez.

La sostenibilidad ha sido uno de los principales compromisos del holding aéreo en los últimos años, pues invirtió entre 2023 y 2024 unos 425 millones de dólares (364,7 millones de euros) en renovar su flota, incorporando aviones de nueva generación que consumen hasta un 25 % menos de combustible y emiten menos dióxido de carbono que los anteriores.

Solo en el último lustro, dos de sus compañías, Avianca y Gol, lograron reducir en 2024 la intensidad de emisiones en un 14,6 % frente a 2019, de acuerdo con la compañía.

El director ejecutivo de Abra, Adrian Neuhauser aseguró en la nota que la misión de la compañía es "lograr que volar en América Latina sea más eficiente, más accesible y más sostenible".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Aunque reconocemos que siempre habrá más por hacer, estamos demostrando que la sostenibilidad no es un objetivo abstracto. Es el resultado de operar un negocio eficiente, inteligente e inclusivo", agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, Abra colabora con organizaciones ambientales en Galápagos (Ecuador), Amazonas (Colombia) y San Andrés (Colombia), transportando materiales reciclables para apoyar la conservación de ecosistemas sensibles.

En el ámbito social, programas como “Banco de Millas” e Instituto GOL permiten donar millas o contribuciones económicas a proyectos comunitarios y ambientales, beneficiando directamente a unas 200.000 personas al año.