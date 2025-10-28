AI exige la liberación de salvadoreños detenidos tras participar en concentración pacífica

La organización recordó que mañana miércoles se llevará a cabo una audiencia en la que se revisará la medida de detención provisional en contra de Henríquez y Pérez, procesados por los delitos de desórdenes públicos y resistencia.

"José Ángel y Alejandro nunca debieron pasar un solo día en prisión por ejercer pacíficamente su derecho a defender los derechos de su comunidad. Su detención es arbitraria y profundamente injusta", señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado publicado en la página web de la organización.

Piquer apuntó que "el 29 de octubre representa una oportunidad para que las autoridades rectifiquen esta injusticia, garanticen el respeto pleno al debido proceso, y aseguren su libertad inmediata e incondicional".

La organización, indica la nota, "ha manifestado su profunda preocupación por las violaciones a sus derechos humanos y las condiciones inhumanas de detención a las que han sido sometidos".

"Los procesos penales en su contra han estado marcados por acusaciones infundadas de 'resistencia' y 'desórdenes públicos', sin pruebas que justifiquen la privación de su libertad. Estas irregularidades han vulnerado gravemente su derecho a la presunción de inocencia, a la defensa adecuada y a un juicio justo", manifestó.

AI aseguró que, desde su arresto, "ambos defensores han permanecido incomunicados sin acceso al mundo exterior, incrementando el riesgo de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes".

Además, apuntó, "han sido expuestos a un sistema penitenciario caracterizado por el hacinamiento extremo. Este tipo de detenciones arbitrarias se inscriben en un patrón sistemático de criminalización que busca silenciar a quienes denuncian abusos, defienden los derechos de sus comunidades y reclaman justicia".

"La criminalización de defensores de derechos humanos comunitarios no solo vulnera los derechos de las personas detenidas, sino que pretende enviar un mensaje de miedo e intimidación a todas las personas que exigen justicia y defienden el territorio en El Salvador. Esto debe terminar ya", añadió Piquer.

El pasado 30 de mayo, el joven abogado y el líder comunitario enfrentaron la audiencia inicial del proceso penal en su contra y el juzgado a cargo rechazó la petición de la defensa de decretarles libertad condicional, ordenó detención provisional y un período de seis meses para la etapa de instrucción.

Henríquez y Pérez fueron detenidos el 13 de mayo, según denunciaron diversas organizaciones, tras participar en una concentración pacífica en la que pedían al presidente Nayib Bukele apoyo para parar el desalojo de cientos de campesinos.