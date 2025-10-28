Al menos 2 muertos y 12 heridos, entre ellos 5 niños, en un ataque israelí en Gaza

Según indicó a EFE Mohammad Abu Salmiya, el director del mayor hospital de la ciudad, Al Shifa, los muertos y los heridos en el ataque llegaron al hospital Bautista Al Ahli, también en la capital gazatí.

Defensa Civil de la Franja también informó de este ataque y confirmó la muerte de dos personas, así como heridas a otras cuatro, entre ellas un niño y un bebé.

El Ejército israelí lanzó este martes noche una oleada de ataques en Gaza como respuesta a lo que el Gobierno israelí calificó de violaciones del alto el fuego por parte de Hamás.

EFE atestiguó los bombardeos que se están produciendo en la ciudad de Gaza (norte), donde se escuchan explosiones violentas e intermitentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El portavoz del servicio de la Defensa Civil en Gaza, Mahmud Basal, dijo a EFE en una llamada telefónica que han confirmado bombardeos en las inmediaciones del Hospital Shifa y en el barrio de Sabra, en el oeste y centro de la capital, respectivamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El director del Shifa aseguró a EFE que el ataque, perpetrado con un dron, afectó a un área vacía cerca del hospital y no se han producido heridos.

"Hemos aumentado la movilización de nuestras ambulancias y equipos dentro de nuestra capacidad para responder a la situación", dijo Basal. Destacó que un elevado número de drones israelíes están sobrevolando la capital.

Además de los ataques en la ciudad de Gaza, se han registrado también en otros puntos del enclave, concretamente en Rafah (sur) y en el centro.

Los ataques se produjeron después de que Israel acusara a Hamás de atacar a sus soldados en Rafah, sur de Gaza, y a la devolución este lunes noche por parte del grupo islamista de unos restos que no se corresponden con ninguno de los 13 rehenes muertos que quedan en la Franja, sino con un cautivo cuyo cuerpo fue recuperado a finales de 2023.