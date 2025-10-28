Al menos dos muertos en un ataque contra un autobús en la carretera de Damasco a Sueida

Beirut, 28 oct (EFE).- Al menos dos personas murieron y varias más resultaron heridas este martes en un ataque contra un autobús en la carretera que une Damasco con Al Sueida, una zona en el sur de Siria aún afectada por un deterioro de la seguridad tras el grave estallido de violencia ocurrido este verano.