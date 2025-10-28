Alemania dice que las filiales germanas de Rosneft quedarán exentas de sanciones de EE.UU.

El ministerio "ha recibido de las autoridades estadounidenses garantías de que las sanciones no se dirigirán contra las subsidiarias alemanas de Rosneft", dijo un portavoz del ministerio, Tim-Niklas Wentzel.

El portavoz aseguró que se pueden mantener negocios con las citadas subsidiarias, Rosneft Alemania y RN Refining & Marketing (RNRM), a partir del momento de la inclusión de Rosneft en el listado de sanciones y que, como solución temporal, Berlín ha obtenido de Washington una carta administrativa que así lo acredita.

Sobre las filiales de Rosneft intervenida, Wentzel destacó que al haber sido colocadas bajo el control de la Agencia Federal de Redes alemana y debido a las sanciones europeas contra Moscú, están "desacopladas" de su matriz rusa.

"Por ello, sus operaciones no pueden ser dirigidas desde Rusia y no proporcionan ingresos para la matriz rusa o para el Estado ruso", explicó.

El pasado 22 de octubre, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, como respuesta a la "falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania".

"Dada la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores empresas petroleras de Rusia que financian la maquinaria bélica del Kremlin", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, según un comunicado del Departamento.

Rosneft es una empresa estatal rusa que produce cerca del 6 % del crudo mundial y casi la mitad del de Rusia.

Ya estaba sancionada por EE.UU., pero en esta ocasión la medida se extiende también a las filiales y empresas vinculadas de las que posea más del 50 % de la participación, ya sea directa o indirectamente.

En septiembre, el Gobierno alemán prorrogó hasta marzo de 2026 la gestión bajo fideicomiso de las dos subsidiarias alemanas de la petrolera rusa Rosneft, que están bajo control federal desde septiembre de 2022 ante la necesidad de justificar la seguridad del suministro energético.

Rosneft Alemania concentra, en conjunto, alrededor del 12 % de la capacidad alemana de refinado de petróleo y abastece, a través de la refinería de Schwedt, a los estados federados orientales de Berlín y Brandeburgo.

Rosneft Rusia ha manifestado con anterioridad que está impulsando activamente la venta de Rosneft Alemania.

El Gobierno alemán considera que una venta sería la vía más segura jurídicamente y, por tanto, también la más rápida para posibilitar inversiones en las refinerías y asegurar las sedes en Alemania.