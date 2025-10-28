Arabia Saudí ejecuta a una persona un día después de ajusticiar a otro condenado

El Cairo, 28 oct (EFE).- Las autoridades de Arabia Saudí ejecutaron este martes a una persona que fue sentenciada por narcotráfico, un día después de que se aplicara la pena capital a otro condenado y en un momento en el que el reino árabe se acerca a su récord de ajusticiamientos (345) desde que hay registros.