Arabia Saudí reta a China a competir por en el campo de las baterías

Riad, 28 oct (EFE).- El ministro de Energía de Arabia Saudí, Abdelaziz bin Salmán, retó este martes a China a competir en el campo de la tecnología de baterías y almacenamiento de energía, un sector por el que el reino árabe está apostando para diversificar su economía fuertemente dependiente del petróleo.