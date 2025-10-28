Automóvil cae accidentalmente sobre escalera eléctrica de un centro comercial de Paraguay

El capitán de esa unidad, Luis Tapia, dijo a los medios que la mujer impactó el vehículo contra los vidrios "yendo a caer a la escalera mecánica", aunque se desconoce la causa del accidente, ocurrido en el 'Fuente Shopping'.

La conductora de 68 años y su acompañante, de 71 años, fueron rescatadas del automóvil y trasladadas a un centro de asistencia médica, con lesiones leves y fuera de peligro, según dijeron los bomberos.

Los videos de seguridad muestran cómo el vehículo acelera frente al ventanal y queda volcado de costado en medio de las escaleras eléctricas.

El bombero Oswaldo Gines dijo que las mujeres estaban conscientes y no sufrieron heridas de gravedad gracias a que tenían puesto el cinturón de seguridad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los bomberos intentaron retirar el automotor de la zona de impacto, pero quedó "en una posición complicada y no hay forma de utilizar ni siquiera una grúa", indicó otra fuente de esa institución.