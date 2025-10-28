Banco Central chileno vuelve a mantener tipo de interés referencial en el 4,75 %

Por unanimidad, el consejo del emisor resolvió una vez más no hacer cambios en la llamada Tasa de Política Monetaria (TPM), que se encuentra en el mismo nivel desde julio.

"El escenario actual, si bien ha evolucionado en línea con lo esperado, aún presenta riesgos para la trayectoria de la inflación futura, lo que amerita acumular más información antes de continuar el proceso de convergencia de la TPM a su rango de valores neutrales", indicó el banco en un comunicado.

El emisor reafirmó "su compromiso de conducir la política monetaria con flexibilidad, de manera que la inflación proyectada se ubique en 3 % en el horizonte de dos años".

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) creció en septiembre un 4,4 % interanual, lejos aún de la meta del 3 %.

Según el banco, "los mercados financieros mundiales, aunque con vaivenes, han mostrado un desempeño favorable desde la última reunión".

"En el mercado financiero local, las tasas de interés —tanto de corto como de largo plazo— han mostrado cambios acotados, mientras que el peso se ha apreciado", agregó la institución.

El PIB chileno se expandió el año pasado un 2,6 %, por encima de lo previsto, mientras que la inflación cerró en el 4,5 %.