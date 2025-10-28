Barcelona prohíbe las rutas de alcohol en la ciudad durante las 24 horas del día

Según informó el ayuntamiento, "estará prohibido en toda la ciudad, y durante todas las horas del día, organizar, vender o realizar circuitos o itinerarios por varios establecimientos de pública concurrencia o locales de ocio de la ciudad con la finalidad principal de que las personas que participen consuman bebidas alcohólicas de forma continuada".

El nuevo texto también veta la difusión publicitaria por cualquier medio de las actividades relacionadas para garantizar la convivencia ciudadana, el descanso vecinal y la salud pública.

Hasta ahora, las rutas de alcohol estaban restringidas a los distritos de Ciutat Vella desde 2012 y del Eixample, desde el 1 de junio de este año, y solo de 19:00 a 07:00 horas.

Según explicó el consistorio, en Barcelona, el fenómeno de las rutas de alcohol "se inició en Ciutat Vella, favorecida por la alta presencia de turistas –clientes principales de las rutas–, por la concentración de bares y locales dispuestos a integrarse a rutas de este tipo, y por las alternativas de ocio posteriores para los participantes".

Ante las restricciones en Ciutat Vella, la actividad se trasladó en parte al distrito del Eixample, que antes del verano pasado aprobó también la prohibición en horario nocturno.

Según el Ayuntamiento de Barcelona, los datos aportados por la Guardia Urbana indican que la prohibición de las rutas de alcohol ha contribuido a reducir significativamente el número de nuevas rutas y ha ayudado a prevenirlas mediante el control de su oferta a través de redes sociales.