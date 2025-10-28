Berlín negocia con EE.UU. una exención de filial alemana de Rosneft ante las sanciones

Ambos Ejecutivos mantienen actualmente conversaciones para encontrar una solución técnica que permita que Rosneft Alemania no se vea afectada por las sanciones estadounidenses contra la matriz rusa, dijo un portavoz del Ministerio, Tim-Niklas Wentzel.

Según el Gobierno germano, la intervención de la filial alemana implica que la matriz no tiene influencia en el proceso de toma de decisiones y que los beneficios de la compañía tampoco fluyen a Rusia, precisó, y manifestó la expectativa de que se llegue a un acuerdo en este sentido.

El pasado 22 de octubre, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, como respuesta a la "falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania".

"Dada la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores empresas petroleras de Rusia que financian la maquinaria bélica del Kremlin", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, según un comunicado del Departamento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rosneft es una empresa estatal rusa que produce cerca del 6 % del crudo mundial y casi la mitad del de Rusia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ya estaba sancionada por EE.UU., pero en esta ocasión la medida se extiende también a las filiales y empresas vinculadas de las que posea más del 50 % de la participación ya sea directa o indirectamente.

En septiembre, el Gobierno alemán prorrogó hasta marzo de 2026 la gestión bajo fideicomiso de las dos subsidiarias alemanas de la petrolera rusa Rosneft, que están bajo control federal desde septiembre de 2022, en base a la necesidad de justificar la seguridad del suministro energético.

Rosneft Alemania concentra, en conjunto, alrededor del 12 % de la capacidad alemana de refinado de petróleo y abastece, a través de la refinería de Schwedt, a los estados federados orientales de Berlín y Brandeburgo.

Rosneft Rusia ha manifestado con anterioridad que está impulsando activamente la venta de Rosneft Alemania.

El Gobierno alemán considera que una venta sería la vía más segura jurídicamente y, por tanto, también la más rápida para posibilitar inversiones en las refinerías y asegurar las sedes en Alemania.