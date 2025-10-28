Bill Gates afirma que el cambio climático "no conducirá a la desaparición de la humanidad"

"Aunque el cambio climático tendrá graves consecuencias, especialmente para las personas de los países más pobres, no conducirá a la desaparición de la humanidad”, escribió Gates, quien ha invertido miles de millones de dólares de su fortuna para alertar sobre los peligros del cambio climático.

En ese sentido, anotó que se opone a una "perspectiva catastrófica" y que "la gente podrá vivir y prosperar en la mayoría de los lugares de la Tierra en el futuro".

Gates ha decidido hacer estas declaraciones una semana antes de que los líderes mundiales se reúnan en Belém, Brasil, para la cumbre anual sobre el clima de las Naciones Unidas, conocida como COP30.

El cofundador de Microsoft, quien cumple 70 años hoy y tiene una fortuna de unos 122.000 millones de dólares, no participará en esta edición de la COP30.

En 2021, Gates publicó un libro titulado: 'Cómo evitar un desastre climático: Las soluciones que ya tenemos y los avances que aún necesitamos', por lo que el comunicado de hoy indica una clara reformulación del problema que el medio ambiente afronta.

"El cambio climático es grave, pero hemos logrado grandes avances. Necesitamos seguir apoyando los avances que ayudarán al mundo a alcanzar cero emisiones", indica hoy el filántropo, que añadió: "Cada décima de grado de calentamiento que evitemos es enormemente beneficiosa, ya que un clima estable facilita la mejora de la vida de las personas",

"Lamentablemente, las perspectivas apocalípticas están provocando que gran parte de la comunidad climática se concentre demasiado en los objetivos de emisiones a corto plazo y está desviando recursos de las cosas más efectivas que deberíamos hacer para mejorar la vida en un mundo en calentamiento", dijo Gates.

A su juicio, aún se está a tiempo de adoptar una perspectiva diferente y ajustar las estrategias para abordar el cambio climático. "La cumbre mundial sobre el clima del próximo mes en Brasil, conocida como COP30, es un excelente punto de partida, especialmente porque el liderazgo brasileño de la cumbre prioriza la adaptación climática y el desarrollo humano", explicó.