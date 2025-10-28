Bruselas urge a que la ayuda humanitaria entre en Darfur y pide que se ponga fin al asedio

"La UE está extremadamente preocupada por el alza de la violencia en Darfur. Faltan agua, comida y suministros y hay cientos de miles de personas en una situación de sufrimiento extremo. La Unión Europea pide a todas las partes involucradas que lleguen a un acuerdo y permitan el acceso de la ayuda humanitaria", dijo el portavoz comunitario de Exteriores, Anouar el Anouni, en rueda de prensa.

La diplomacia europea está siguiendo la situación junto a sus socios humanitarios, dijo El Anouni, que urgió además a que se registren todas las violaciones de derechos humanos y de legislación humanitaria de los últimos meses de asedio para que "los responsables rindan cuentas por las atrocidades que han cometido".

Las Fuerzas Conjuntas de Sudán, una alianza del Ejército y grupos armados, acusaron este martes al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) de matar a "más de 2.000 civiles desarmados", la mayoría mujeres y niños, entre este domingo y el lunes durante la captura de la ciudad de Al Fasher.

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha provocado decenas de miles de muertes, ha obligado a más de trece millones de personas a huir de sus hogares y ha convertido al país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, ya que la mitad de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria grave, según la ONU

Además, los ataques sistemáticos y el asedio en Al Fasher durante un año y medio han provocado que cientos de miles de personas -entre ellas muchas que han sido desplazadas por la guerra- estén en una situación aguda de hambruna y sin acceso a alimentos o suministros médicos esenciales.