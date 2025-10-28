Candidatos de Uruguay, Honduras y Guyana entran en la recta final por la dirección de IICA

San José, 28 oct (EFE).- La elección del nuevo director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), cargo al que aspiran candidatos de Uruguay, Honduras y Guyana, ha entrado en su recta final, tras varios meses de campaña en el continente en busca de los dieciocho votos requeridos para ganar.

La designación se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre en Brasilia, donde los ministros de Agricultura de América se reunirán en la Conferencia Ministerial de Agricultura 2025, con el fin de analizar diversos temas del sector, entre estos elegir al sucesor del argentino Manuel Otero tras dos periodos de cuatro años cada uno al frente del IICA.

Los candidatos son el agrónomo Muhammad Ibrahim, de Guyana; la hondureña Laura Suazo, actual secretaria de Agricultura de Honduras; y el exministro de Ganadería y Agricultura de Uruguay Fernando Mattos, quienes aspiran a dirigir a una institución que maneja una cartera de proyectos de mil millones de dólares.

Según fuentes diplomáticas consultadas por EFE, Ibrahim, quien fue director de Cooperación Técnica del IICA y exdirector general del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), cuenta con el apoyo de la Comunidad del Caribe (Caricom), integrada por quince países, además de otras naciones como Paraguay, México, República Dominicana y Perú.

Estados Unidos es otro país que posiblemente se inclinará por el candidato guyanés, según las mismas fuentes.

En septiembre pasado, Barbados, que forma parte de la Caricom, pidió al resto de los países de América apoyar la candidatura de Ibrahim y abogó por el trabajo conjunto en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, el comercio, la generación de empleos y el desarrollo.

Por su parte, Suazo, la primera mujer en dirigir la Secretaría de Agricultura de Honduras, cuenta por ahora con el apoyo de su país; y Mattos, con el de varios países suramericanos como Uruguay, Brasil y Chile.

El nuevo director general del IICA será elegido para un periodo de cuatro años con posibilidad de reelección y por los ministros de 34 países del continente, en el marco de la Conferencia de Ministros de Agricultura de las Américas 2025 que se llevará a cabo del 3 al 5 de ese mes en Brasilia.

Además de los ministros y altos funcionarios de los sectores de la Agricultura de los 34 estados miembros del IICA, en la Conferencia participarán oradores invitados especiales como el Enviado Especial para el sector agropecuario a la COP 30 y exministro de Agricultura de Brasil, Roberto Rodrigues; y el científico Rattan Lal, considerado la mayor autoridad mundial en ciencias del suelo.

En la conferencia habrá foros de discusión técnica entre los ministros y el resto de las delegaciones de los países, que contarán también con la participación de representantes de empresas y organizaciones del sector privado.