Con más de mil eventos al año, la industria de exposiciones prevé crecer un 10 % en México

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, Exposiciones y Congresos (AMPROFEC), México cerrará 2025 con un incremento cercano al 7 % y un valor de mercado de 181.000 millones de pesos (9.840 millones de dólares), superior a los 160.000 millones (8.700 millones de dólares) registrados el año anterior.

El sector se consolida así como un componente relevante del turismo de negocios, que contribuye de forma directa a la derrama económica de las principales ciudades del país.

A nivel internacional, la Asociación Global de la Industria de Exposiciones (UFI) estima que los ingresos globales del sector crecerán 18 % en 2025, superando el alza del 16 % registrada en 2024, lo que refuerza la tendencia de recuperación tras los años de pandemia.

Durante la inauguración de la Expo Cerveza México, uno de los encuentros más importantes de la industria de bebidas artesanales, Marcos Gottfried, director de Tradex, destacó que las exposiciones viven un momento de transformación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Hay que estar actualizados para responder al mercado y a los intereses de expositores y visitantes”, afirmó Gottfried, al subrayar que los organizadores deben reinventarse constantemente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ejemplo de ello es Cerveza México, que en su decimosexta edición se ha consolidado como el principal punto de encuentro de la cerveza artesanal en el país y Latinoamérica, al reunir a productores, distribuidores, inversionistas y público especializado en torno a un mercado en expansión.

Por su parte, la directora del evento, Ana Rosa Corral, resaltó que las exposiciones ya no se limitan a exhibir productos o servicios, sino que se han convertido en espacios interactivos de intercambio profesional y educativo.

“Hoy las exposiciones son experiencias inmersivas, no solo B2B o B2C, sino encuentros globales donde los visitantes pueden aprender, convivir y generar negocios al mismo tiempo”, explicó.

El especialista en franquicias Guillermo Parás Treviño, representante en México de la firma educativa Kumon, destacó el papel de las exposiciones como plataforma estratégica para posicionar marcas y generar oportunidades.

La empresa japonesa, con presencia en más de 65 países, prevé un crecimiento de hasta un 20 % en 2025 y 2026 mediante la apertura de más de 50 nuevas sucursales en México, además de continuar su expansión en Centroamérica y el Caribe.

Este dinamismo, añadió, es reflejo de una industria ferial que “genera confianza, impulsa el emprendimiento y promueve el desarrollo regional”.

Aunque el Producto Interno Bruto (PIB) mexicano, se prevé, crezca solo el 1,5 % en 2026, los organizadores del sector confían en que la profesionalización, la digitalización y el enfoque en nichos de alto valor mantendrán el ritmo ascendente de la industria de exposiciones.

“Es cierto que el entorno macroeconómico puede influir en las decisiones de las empresas para participar en ferias, pero la tendencia es positiva: las exposiciones se están transformando a favor de la economía”, aseguró Corral.

El sector también se beneficia de la reactivación del turismo de negocios, especialmente en ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, donde los recintos feriales, hoteles y centros de convenciones reportan una ocupación creciente y una mayor demanda de eventos presenciales con componentes digitales.

Con más de tres décadas de experiencia en la organización de ferias profesionales, Tradex y otras firmas del ramo subrayan que el futuro del sector estará determinado por su capacidad de adaptarse a las nuevas formas de interacción, combinando innovación, sostenibilidad y experiencias personalizadas para expositores y visitantes.