Condiciones para una conexión más intensa Europa-Latinoamérica están dadas, según Allamand

Los países de América Latina "tienen una aproximación muy positiva a que exista un ensamble mayor con Europa", en parte porque "no quieren verse sometidos a la presión de China y Estados Unidos, entre otras cosas porque la situación es muy compleja", explica Allamand a EFE.

En términos económicos, el PIB conjunto de Europa y Latinoamérica supone el 25 % del total mundial y "en términos políticos, si América Latina y Europa se concertarán, tendrían, por ejemplo, un tercio de los votos de Naciones Unidas", argumenta.

Además, América Latina cuenta con "recursos minerales críticos" para la transición digital y la electromovilidad, así como con "un enorme volumen de energía limpia y barata", añade al recordar que ambas cosas son "críticas para Europa".

Para analizar el rol de Iberoamérica en la actual reconfiguración geopolítica del orden mundial, la Secretaría General Iberoamericana (Segib) organiza este jueves y viernes en Madrid la primera edición del Congreso Futuro Iberoamericano, inspirado en el Congreso Futuro Chile, que ya lleva quince ediciones.

"Se necesita una mirada conjunta de la academia, la política, la ciencia, la empresa, el periodismo, la sociedad civil", según Allamand, y así está estructurado el congreso para analizar el papel relevante que puede tener la región "para combatir el cambio climático e impulsar la transición digital y la electromovilidad".

"En la región está el 40 % del litio del mundo, el 30 % del agua dulce y un alto porcentaje de la biodiversidad del planeta", detalla.

Asimismo, dos tercios de la energía producida ya es limpia y "cuando avance la tecnología para el hidrógeno verde su potencia será aún mayor", apunta el secretario general.

La Segib ya trabaja en la organización de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre de 2026.

España asumió en noviembre de 2024, al terminar la última cumbre, celebrada en Cuenca (Ecuador), el reto de recomponer estos encuentros iberoamericanos de máximo nivel, que tienen ahora carácter bienal.

La cita ecuatoriana estuvo marcada por el número más alto de ausencias de la historia de este foro y la imposibilidad de alcanzar un consenso para adoptar una declaración final, debido a las posturas antagónicas de Argentina y Cuba.

En la cumbre de Madrid "vamos a aprobar una estrategia de cooperación que es muy importante, porque la cooperación globalmente hoy día está en entredicho, fundamentalmente porque hay países que la están abandonando, particularmente Estados Unidos", adelanta Allamand.

Esa cumbre, en cierta manera, pretende ir "a contracorriente", porque "vamos a fortalecer la comunidad (iberoamericana) y la cooperación en vez de dejar que se debilite", insiste.

Allamand anticipa también "resultados concretos" de la cita del próximo año en Madrid, como avances en el diseño de un sistema iberoamericano de respuesta a desastres naturales, en el reconocimiento de estudios y títulos universitarios entre países, y en los modelos de lenguaje en español para alimentar la inteligencia artificial.

"La tendencia a hablar español va a continuar, entre otras cosas porque es imparable en Estados Unidos. Pero no es que se hable español, es que se piense en español", destaca.