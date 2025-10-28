Cruz Roja tilda de "inaceptable" que Hamás simulara la recuperación de un rehén en Gaza

"Es inaceptable que se haya simulado una falsa recuperación cuando hay tanto dependiendo de que este acuerdo se mantenga y tantas familias siguen esperando ansiosas noticias de sus seres queridos", aseguró la organización en un comunicado compartido con EFE.

La organización aseguró que Hamás pidió la presencia del CICR durante la exhumación, que acudió al lugar notificando sus movimientos también al Ejército israelí.

"El equipo del CICR en esta localización no era consciente de que la persona fallecida había sido ubicada allí antes de su llegada, como muestran las imágenes", sigue el comunicado, en referencia al vídeo que ha destapado la escenificación de la excavación.

En las imágenes, captadas por un dron y compartidas posteriormente por el Ejército de Israel, se ve a varias personas sacar de un edificio una bolsa blanca del tamaño de un cuerpo y tirarla a un gran hoyo con tierra removida.

Allí, se ve cómo estas personas, con el rostro tapado, lo entierran y cubren con piedras para que posteriormente una excavadora lo extraiga ante varios miembros de la Cruz Roja.

"Estas imágenes muestran claramente que la organización terrorista Hamás está intentando crear una falsa impresión de esfuerzos para localizar los cuerpos", indicó el Ejército israelí en un comunicado, en lo que Israel denuncia como una violación del alto el fuego en Gaza por parte del grupo islamista.

El CICR reiteró que sus equipos no participan en las excavaciones, sino que se limitan a observar siguiendo su rol "como intermediario neutral".

La organización dice estar planteando sus preocupaciones, en relación con el "ambiente de actuación altamente volátil y desafiante" en el que trabajan sus equipos.

"Reiteramos urgentemente nuestro llamamiento para que los restos humanos sean tratados de manera digna, respetando las obligaciones del derecho internacional humanitario y las normas forenses. La devolución de los restos humanos a sus seres queridos nunca debe ser una cuestión política", continúan.

De nuevo, el CICR llamó a las partes a mantener sus compromisos con el alto el fuego y facilitar el retorno de los fallecidos: "El CICR sólo puede llevar a cabo sus responsabilidades con la cooperación de todos los implicados".

En Gaza hay aún 13 cadáveres de rehenes, en cuyas exhumaciones suele estar presente la Cruz Roja, que se encarga también de transportar los cuerpos de manos de Hamás hasta el Ejército israelí.

A la inversa, la Cruz Roja entrega en Gaza los cuerpos de palestinos que Israel mantiene en su poder y devuelve al enclave a cambio de sus rehenes.

El lunes por la noche, Hamás entregó los restos de cuya exhumación "simulada" fue testigo la Cruz Roja. Una vez llegaron a Israel, el instituto forense determinó que estos no se correspondían con ninguno de los 13 posibles rehenes, sino con los de un cautivo cuyo cuerpo rescató el Ejército israelí en Gaza en 2023.

En respuesta a lo sucedido, junto a un presunto tiroteo con Hamás, que los islamistas niegan, de las tropas en el sur de Gaza, Israel ha bombardeado numerosas posiciones del enclave.