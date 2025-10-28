Cuatro claves para seguir las elecciones generales de Tanzania

Estas son las claves para seguir las séptimas elecciones que celebra este país de África oriental desde el establecimiento del multipartidismo en 1992:

Unos 37,65 millones de votantes de una población total de más de 62 millones de personas están llamados a las urnas en una jornada en la que se celebrarán al mismo tiempo elecciones presidenciales, parlamentarias y locales.

Los tanzanos escogerán a su próximo jefe -o jefa- de Estado por un mandato de cinco años renovable una vez, mediante una mayoría simple, así como a 264 miembros de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), incluyendo 214 asientos reservados para la parte continental del país y otros 50 para la isla de Zanzíbar.

Los colegios electorales abren a las 07:00 hora local (04:00 GMT) y cierran a las 16:00 hora local (13:00 GMT).

La presidenta Hassan, de 65 años, se enfrentará por primera vez a las urnas, desde que llegó al poder en 2021 tras la repentina muerte de su antecesor, John Magufuli, del cual era vicepresidenta.

Primera mujer en alcanzar la Jefatura del Estado en el país, se presenta por el gobernante Partido de la Revolución (CCM, por sus siglas en suajili) que, junto con su antecesor, la Unión Nacional Africana de Tanganica (TANU, en inglés), ha ocupado el poder desde la independencia en 1961.

Un total de 17 candidatos presidenciales poco conocidos concurren, pero la votación se ve marcada por la ausencia de los dos principales opositores, lo que deja a Hassan sin competencia real.

Tundu Lissu, líder de la principal fuerza opositora, el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema), permanece en prisión preventiva desde su arresto en abril y enfrenta cargos de traición, delito que puede conllevar la pena de muerte.

La Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC) -designada por la Presidencia y cuyas decisiones no se pueden apelar- descalificó a Chadema después de que el partido se negara a firmar el Código de Conducta Electoral, porque no incorpora las reformas que pide.

Los tanzanos tampoco podrán votar a Luhaga Mpina, del segundo partido de la oposición, la Alianza para el Cambio y la Transparencia (ACT-Wazalendo), cuya candidatura fue rechazada por la INEC.

Después del régimen de Magufuli, marcado por la represión de la disidencia, los ataques contra la prensa y la fusión entre el Estado y el CCM, y el negacionismo de la covid-19, Hassan llegó con una agenda de reformas que hicieron pensar en apertura y reconciliación.

La presidenta levantó la prohibición sobre mítines políticos y puso fin a las restricciones impuestas sobre varios medios de comunicación, un contexto que hizo que Lissu volviera al país en enero de 2023 tras años de exilio en Bélgica.

Desde entonces, sin embargo, la situación ha tomado un rumbo diferente y se han multiplicado en el país las detenciones, los secuestros y las torturas de opositores

Así, Tanzania cayó de la categoría de "parcialmente libre" en 2020 en el índice de democracia Freedom House a la de "no libre" en 2025.

Hassan ha enfrentado incluso críticas de algunos miembros de su partido, como el exembajador tanzano en Cuba Humprey Pole Pole, secuestrado a principios de octubre tras dimitir de su puesto al denunciar el desprecio del Gobierno hacia el Estado de derecho.

El partido de Hassan ha prometido mejoras en la economía y en la sanidad y el desarrollo de infraestructuras, después de que la presidenta haya conseguido durante su mandato más apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el país.

Sin embargo, sus críticos afirman que no ha puesto remedio a problemas estructurales como el desempleo juvenil, la falta de servicios y la corrupción.