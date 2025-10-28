Cuba acusa en la ONU a EE.UU. de mentir y expresarse "de manera grosera y prepotente"

Naciones Unidas, 28 oct (EFE).- Las delegaciones de Cuba y Estados Unidos protagonizaron este martes un tenso encuentro en la Asamblea General de la ONU, donde el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, acusó al embajador estadounidense ante el organismo, Mike Waltz, de "mentir de manera grosera".