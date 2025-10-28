Cuba anuncia la salida de dos centrales térmicas y una de fuel ante el impacto de Melissa

“Este proceso se estará haciendo de forma controlada para mantener la integridad de la operación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en la Zona Centro-Oriental”, indicó.

La termoeléctrica Felton (una de las mayores de Cuba), la central de fuel de Moa, ambas en la provincia Holguín, y la termoeléctrica de Renté, en Santiago de Cuba, saldrán del SEN, acorde con el anuncio de la compañía.

Cuba sufre una grave crisis energética desde hace más de un año y la desconexión de estas infraestructuras por motivos de seguridad limitará aún más la capacidad de generación eléctrica de la isla.

La UNE informó también que por motivos de seguridad irá apagando los circuitos del país conforme los vientos alcancen los 60 kilómetros por hora en las provincias en el rango de impacto de Melissa (Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Camagüey).

El anuncio ocurre luego de que la UNE señalara la víspera que "priorizaría" la distribución de electricidad en el este del país, una de las más golpeadas por los prolongados apagones que se registran diariamente en la isla.

La UNE tampoco ofreció este martes su habitual pronóstico de afectación para el horario de mayor consumo y dijo que “dependerá del comportamiento de la disponibilidad y la demanda resultado de las condiciones meteorológicas en la zona oriental".

Desde hace meses amplias zonas del país sufren cortes eléctricos de 20 o más horas al día por las frecuentes averías en las obsoletas plantas termoeléctricas y la falta de divisas para importar combustible.

Cuba espera este miércoles el impacto directo del huracán Melissa, considerado el más potente en el Atlántico en 2025, en su extremo oriental.

El más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ubica a Melissa aproximándose a la costa occidental de Jamaica con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora.

En Cuba, las autoridades evacuaron a casi 650.000 personas en las provincias orientales. El último huracán categoría 5 en azotar la isla caribeña fue Irma en 2017, según los registros oficiales.