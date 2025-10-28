Despiden en Kiev a tres combatientes colombianos caídos en combate

Kiev, 28 oct (EFE).- Decenas de soldados despidieron este martes con honores en la Catedral de San Miguel de las Cúpulas Doradas del centro de Kiev a tres ciudadanos colombianos caídos mientras combatían en las filas del Ejército ucraniano contra las fuerzas rusas.