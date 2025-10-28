Desvían un vuelo en EEUU después de que un hombre apuñalara con un tenedor a dos menores

Washington, 28 oct (EFE).- Un vuelo entre Chicago y Fráncfort (Alemania) tuvo que ser desviado a Boston después de que un hombre apuñalara a dos menores de edad con un tenedor mientras se encontraba a bordo del avión este pasado sábado.