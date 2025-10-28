Deutsche Börse gana 1.507 millones de euros hasta septiembre, un 5 % más

La facturación mejoró entre enero y septiembre hasta 4.804 millones de euros (+10 % respecto al año anterior).

Las acciones de Deutsche Börse caían este martes un 1,8 %, hasta 223 euros, una hora antes del cierre de la negociación en Fráncfort.

Además, el beneficio operativo se incrementó en los nueve primeros meses del ejercicio hasta 2.270 millones de euros (+5 %).

El director Financiero de Deutsche Börse, Jens Schulte, dijo este martes al presentar las cifras que "el tercer trimestre estuvo caracterizado por vientos en contra cíclicos notables".

Por ello Schulte considera que la subida de los ingresos, sin tesorería, es más destacable.

Los ingresos de Deutsche Börse, sin tesorería a los bancos, mejoraron en los tres primeros trimestres hasta 3.812 millones de euros (+9 %).

El resultado de tesorería del negocio bancario se redujo hasta 641 millones de euros (-19 %).

"Como en la primera mitad de 2025, el entorno económico estuvo caracterizado en el tercer trimestre por una actividad dinámica en los mercados de capital", dijo Deutsche Börse en la presentación de los resultados.

Aunque la volatilidad en los mercados de valores se ha normalizado en comparación con el segundo trimestre, se mantuvo la incertidumbre sobre los acontecimientos geopolíticos y los efectos de un orden económico más proteccionista.

Esta incertidumbre se reflejó en unas primas de riesgo más elevadas para los bonos soberanos en EEUU y Europa, añade el gestor de la Bolsa de Fráncfort.

Al mismo tiempo, el dólar se debilitó más frente al euro, hasta una media de 1,17 dólares por euro en el tercer trimestre, tipo de cambio que ha lastrado los balances de empresas europeas.

Pese a todo esto, los mercados de valores siguen robustos impulsados por las acciones tecnológicas de EEUU y la disposición de la Reserva Federal (Fed) de bajar sus tipos de interés.

La Fed comenzó a bajar sus tasas a mediados de septiembre, en un cuarto de punto hasta un rango entre el 4 y el 4,25 %, mientras el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sus tipos de interés en el 2 % en el tercer trimestre.

Asimismo, Schulte se mostró confiado de poder lograr sus pronósticos para todo el 2025 de ingresos, sin tesorería, de 5.200 millones de euros.