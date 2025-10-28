EE.UU. deja de recibir pagos en efectivo para servicios migratorios y de ciudadanía

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) está aplicando la medida que obliga a pagar mediante tarjeta de crédito o débito utilizando el formulario G-1450, o por débito bancario directo (ACH) a través del formulario G-1650, los diferentes servicios que presta.

Con esta medida, USCIS dejará de recibir cheques y giros postales como métodos de pago, una práctica habitual durante décadas en los procesos de inmigración, que incluyen procesos de naturalización, ajustes de estatus, solicitudes de visa de empleo entre otras.

La medida podría crear obstáculos adicionales para algunos inmigrantes indocumentados y otros solicitantes que no tienen acceso a sistemas de pago electrónicos en EE.UU.

Por su parte, la agencia, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), explicó que la transición busca "aumentar la seguridad y eficiencia en el manejo de fondos públicos".

Las solicitudes enviadas con cheques después de este martes podrán ser rechazadas por falta de pago, advirtió el organismo en un comunicado.

Durante 2025, la USCIS se ha visto envuelta en polémicas por denuncias de restricciones en visas para mujeres transgénero y por permitir a sus agentes evaluar si los solicitantes de diversos procesos han emitido comentarios o tenido conductas "antiamericanistas".