El Banco Central de Rusia defiende la reducción gradual de los tipos tras las sanciones

"Nuestras estimaciones muestran que una reducción apresurada de los tipos de interés echaría por tierra todo el camino recorrido. Nos veríamos obligados a recorrer este tramo de nuevo", alertó durante una intervención en la Duma o cámara de diputados rusa.

Según Nabiúlina, existe el riesgo de que debido a una rebaja precipitada de la política financiera "la demanda total crezca bruscamente antes de que las capacidades productivas le alcancen y nos veamos obligados a elevar de nuevo las tasas de interés".

"Comprendemos que las expectativas inflacionarias en los próximos meses, lamentablemente, pueden mantenerse altas bajo la influencia del crecimiento del IVA, los impuestos por reciclaje de vehículos y el alza de los precios de la gasolina, y estos factores se solapan y, naturalmente, elevan las expectativas de los ciudadanos", dijo.

Estados Unidos aprobó la semana pasada sanciones contra las petroleras rusas Lukoil y Rosneft debido a la negativa del Kremlin a cesar los combates en Ucrania, lo cual podría incidir en el alza del precio del combustible en Rusia e impulsar la inflación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Nabiúlina indicó que, en la actualidad, la economía rusa avanza "por un escenario de salida controlada del recalentamiento de la demanda" con el fin de reducir este indicador, pero a la vez incrementar el potencial productivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Adelantó que la reducción paulatina de los tipos de interés se extenderá a lo largo de todo el año 2026, al recordar que "desde junio pasado entramos en el ciclo de reducción, en cuatro meses los redujimos en 4,5 puntos porcentuales".

Así, la inflación en Rusia se reducirá al nivel previsto del 4 % para el segundo semestre de 2026, aseveró, aunque expertos independientes apuntan que la inflación real ronda el 20 %.

El BCR rebajó las perspectivas de crecimiento de la economía para este año justo después de que EE.UU. anunciara las sanciones contra Moscú.