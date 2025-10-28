El CAC-40 cede un 0,27 % en una jornada marcada por los resultados trimestrales

París, 28 oct (EFE).- La Bolsa de París se mantuvo este martes en la tónica de oscilaciones limitadas de los últimos días y su índice general terminó con una caída del 0,27 %, marcada sobre todo por la presentación de resultados trimestrales de algunas grandes empresas.