El canciller de Perú señala "ideologización" en Sistema Interamericano de Derechos humanos

El SIDH representa el conjunto de normas e instituciones dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) y está compuesto principalmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

"Hay que dejar muy claro en algo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no está funcionando como debería funcionar. Hay una clara ideologización de las decisiones", dijo Hugo de Zela en una entrevista en la emisora local RPP.

Además, afirmó que hay "una falta de adecuación del funcionamiento del sistema a la realidad actual", por lo que es necesario "hacer un análisis muy a fondo, identificar aspectos específicos en los cuales se debe mejorar y trabajar para que el sistema sea una ayuda para los países y un aspecto complementario a las decisiones que se toman a nivel nacional".

"Nosotros no tenemos interés ni intención de pelearnos con nadie, sino de que en el Perú hay un pleno respeto a los derechos humanos y ojalá se pueda trabajar más en la promoción de los derechos humanos", añadió de Zela, que fue el representante de Perú ante la OEA del 2020 al 2021.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, el canciller aclaró que el Gobierno de transición del presidente interino José Jerí no ha tratado la eventual salida de Perú de la CorteIDH, como llegó a dejar entrever hasta hace pocas semanas la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025), destituida el 9 de octubre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Sobre el retiro de la Corte IDH, no se ha conversado en absoluto en el gabinete ni tampoco sé lo que piense el presidente porque no lo hemos conversado", aseguró.

El Gobierno de la exmandataria Dina Boluarte (2022-2025) fue crítico con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, especialmente con la CorteIDH, pues esta pidió suspender una amnistía para policías y militares procesados o condenados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000), aprobada en julio por el Congreso y posteriormente promulgada por Boluarte.

"¿Dónde está la reparación civil para nuestro querido Perú? A la Corte les pregunto, ¿dónde está nuestra reparación? 20 años de terror y ¿dónde está la reparación civil para los 70.000 peruanos que fallecieron en manos de estas mentes insanas?", señaló Boluarte en septiembre.

Poco antes, la expresidenta afirmó que Perú no es "colonia de nadie" y que no permitirán la intervención de la Corte Interamericana, "que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los comités de autodefensa, que lucharon arriesgando su vida contra la insanía del terrorismo".

A raíz de la objeción de la CorteIDH a dicha ley, el Gobierno peruano manifestó "su más enérgico rechazo" y se opuso a lo que, a su consideración, son "reiteradas disposiciones de la Corte que contravienen el derecho internacional".

Para el Gobierno de Boluarte, investigada por la muerte de 59 personas durante la represión a ola de protestas registrada a su llegada al poder, las directrices de la Corte IDH "no se desprenden de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual recae el mandato que le otorgaron los estados a dicho tribunal".

"La Corte no puede sustituir a las autoridades nacionales (o imponerle acciones) sobre una materia que no ha sido conocida en sede interna, afectando no solo la soberanía del Perú sino debilitando el propio sistema", señaló el Gobierno entonces.