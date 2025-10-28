El DAX 40 baja un 0,12 % a la espera de los bancos centrales y tras resultados de empresas

Fráncfort (Alemania), 28 oct (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort bajó este martes un 0,12 %, a la espera de las decisiones de la Reserva Federal (Fed) y del Banco Central Europeo (BCE) y después de que algunas empresas dieran pronósticos decepcionantes.