El euro se estabiliza alrededor de 1,1650 dólares

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1661 dólares, frente a los 1,1639 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El BCE fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1630 dólares.

La última encuesta del BCE a los consumidores señala que las tasas de interés probablemente se mantendrán.

Los consumidores prevén una inflación más baja en la zona del euro durante los próximos doce meses, del 2,7 %, en comparación con el 2,8 % en la encuesta anterior de agosto del BCE.

El euro se cambia en una banda de fluctuación muy estrecha frente al dólar a la espera de las reuniones de la Reserva Federal (Fed) y del BCE esta semana y de avances en las negociaciones comerciales.

Los inversores prevén que la Fed recortará el miércoles sus tipos de interés de forma moderada, hasta un rango entre el 3,75 % y el 4 %, y que el BCE mantendrá los suyos el jueves en el 2 %.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró hoy convencido de que la reunión del próximo jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, saldrá "muy bien".

La distensión en las relaciones comerciales entre EE.UU. y China impulsa el ánimo en los mercados y el apetito por el riesgo, por lo que aumenta la demanda del euro.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación estrecha entre 1,1627 y 1,1668 dólares.