El Gobierno de Netanyahu convoca una reunión de emergencia tras la última entrega de Hamás

Netanyahu acudió este martes el tribunal que le juzga por corrupción y se espera que la sesión acabe antes de lo previsto tras solicitarlo así el primer ministro, según informaron medios israelíes.

Los restos entregados anoche por Hamás a Israel no pertenecen, avanzan este martes varios medios israelíes citando al Instituto Nacional Forense, a ninguno de los rehenes fallecidos que aún están en Gaza, sino a uno ya devuelto, por lo que se cumple una semana desde que el grupo islamista enviara los restos del último rehén en la Franja.

El grupo palestino aseguró anoche tras hacer llegar el ataúd al Comité de la Cruz Roja que había entregado un nuevo cuerpo como parte del acuerdo del alto el fuego.

Hamás ya ha devuelto 15 cuerpos de rehenes muertos de los 28 que había en Gaza cuando el pasado 20 de octubre entró en vigor el alto el fuego en la Franja, tras liberar a los 20 rehenes que quedaban vivos, a cambio de que Israel dejara en libertad a casi 2.000 prisioneros palestinos y esté entregando también cuerpos de presos palestinos.

Tras la publicación de la noticia de que el último cuerpo devuelto pertenece a un rehén ya enterrado, los ministros ultraderechistas israelíes Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, de los que depende Netanyahu para gobernar, pidieron castigar a Hamás.

La entrega de los cuerpos de los cautivos se está retrasando ante las dificultades que Hamás afirma estar encontrando a la hora de localizarlos entre las toneladas de escombros que hay en Gaza.

Netanyahu aprobó este domingo la entrada de un equipo técnico egipcio y de personal de la Cruz Roja más allá de la línea amarilla, punto al que se han replegado las tropas dentro de Gaza, para apoyar en la búsqueda de los cuerpos.

Los mediadores, en particular EE.UU., presionan para que Hamás complete la entrega de cadáveres a fin de poder iniciar las negociaciones para una segunda fase del plan de Donald Trump, que contempla también el desarme del grupo islamista palestino, la desmilitarización de Gaza y la formación de una administración civil para el inicio de la reconstrucción en el enclave.