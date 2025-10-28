El Gobierno dominicano dice tener un diálogo constante con EE.UU. para bajar los aranceles

El representante de República Dominicana apuntó en Madrid en un panel coorganizado por la Casa de América y la Agencia EFE que su Ejecutivo lleva a cabo dicha negociación "permanentemente": "La novedad llegará en su momento. Le damos seguimiento diario".

Bisonó consideró que su país es "un buen socio, un buen aliado" para EE.UU..

"Estados Unidos tiene 6.000 millones de dólares positivos en la balanza comercial. Nosotros le servimos de barrera para que la droga no le llegue. El año pasado incineramos 45 toneladas de cocaína, que no es para República Dominicana, un paisito de 48.000 kilómetros cuadrados. Nosotros la cogemos con nuestro presupuesto y la incineramos. No tenemos migración ilegal en este momento, tenemos casi pleno empleo", dijo.

Según añadió, la Cumbre de las Américas, que se celebrará a principios de diciembre en el país, "va a ser un buen evento para relanzar la propuesta de seguir luchando por una bajada más aún del 10 % de aranceles".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"A nadie que le toquen los bolsillos le puede ir bien, puede decir que está bien. Ahora, ¿comparado con qué estamos nosotros bien o mal? (...) Nosotros tenemos el 10 %", sostuvo Bisonó, destacando que su país lucha para que se le respete: "Y ese es un ejercicio que estamos haciendo como el resto del mundo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Su intervención en la Casa de América se enmarca en la Semana Dominicana en España 2025, un encuentro inaugurado el lunes y que se presenta como un espacio de encuentro para empresarios, emprendedores, artistas, académicos y la diáspora con el objetivo de fortalecer la colaboración bilateral.

Bisonó ha destacado estos días que "República Dominicana es hoy un país de reglas claras, estabilidad política y seguridad jurídica", algo que en su opinión se refleja en los resultados: el país cerró 2024 con un flujo de inversión extranjera directa (IED) de 4.523 millones de dólares, el más alto en tres décadas, y ha concentrado cerca del 30 % de los flujos de IED que llegan al Caribe.

"No hay una cosa más segura para el inversionista que una estabilidad", afirmó en la Casa de América, poniendo énfasis en que su país está "rompiendo récords año tras año de inversión extranjera directa y de reinversión local".

España es en ese contexto "el primer inversor directo de la comunidad económica europea".

A República Dominicana, concluyó, "se la ubica tradicionalmente por su sol y playa" y el país está "muy orgulloso de que sea así": "Ir a República Dominicana es una gran experiencia en el ámbito de descanso, pero somos mucho más que eso".