El líder de Vietnam viaja a Reino Unido para hablar con Starmer de defensa y energía

La prensa estatal vietnamita indicó que To Lam viaja acompañado por una delegación de alto nivel integrada por, entre otros, los ministros de Defensa, Seguridad Pública y Exteriores, Phan Van Giang, Luong Tam Quang y Le Hoai Trung, respectivamente.

Se espera que durante la visita se impulsen las relaciones bilaterales, cuyo comercio se ha triplicado en la última década, según datos oficiales vietnamitas.

"La adhesión del Reino Unido al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), con el apoyo de Vietnam, representa un hito que abre oportunidades para empresas, instituciones y personas de ambos países, impulsando el crecimiento sostenible y la inversión", apunta la prensa oficial vietnamita.

Londres también ha "estado cooperando estrechamente" con Vietnam en el marco de la Alianza para la Transición Energética Justa (JETP), añaden medios del país asiático, que apuntan que una delegación británica se encuentra allí actualmente para apoyar el desarrollo del sector eólico marino vietnamita.

Sobre la cooperación en materia de seguridad, el embajador británico en Hanói, Iain Frew, dijo a la Agencia Vietnamita de Noticias que Reino Unido se compromete con ayudar a Vietnam en el proceso de modernización y diversificación de su industria de defensa.

Según este medio, que cita al diplomático, durante la visita de To Lam también se abordará la cooperación en servicios financieros, cuando ambos países ya colaboran en el desarrollo de un hub o centro financiero en el país asiático, así como la colaboración en inteligencia artificial y semiconductores.

La visita es la primera que hace un máximo dirigente vietnamita al Reino Unido en 12 años y coincide con el 15 aniversario del establecimiento de la asociación estratégica bilateral.