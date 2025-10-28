El ministro ucraniano de Exteriores felicita a Quirno por su nuevo cargo de canciller

"Mis sinceras felicitaciones a Pablo Quirno por su nombramiento como Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina", escribió Sibiga.

"Le deseo mucho éxito en su gestión y espero trabajar juntos en defensa de la libertad, la promoción de la paz y la seguridad", comentó Sibiga, jefe de la diplomacia de un país que se defiende de la invasión que Rusia lanzó contra Ucrania en febrero de 2022.

En su mensaje, Sibiga deseó igualmente que él y Quirno puedan trabajar también en el fortalecimiento de la "cooperación bilateral" entre Argentina y Ucrania.