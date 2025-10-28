El Parlamento de Nicaragua autoriza un millonario préstamo con el BCIE para carreteras

El préstamo fue enviado con carácter urgente por los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y aprobado de forma expedita por el Legislativo, controlado por los sandinistas, durante una sesión celebrada en Managua.

El contrato de préstamo por un monto de 138 millones de dólares fue suscrito entre el BCIE y la República de Nicaragua, representada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 13 y 15 de octubre pasado.

Con esos recursos se financiará el 'XI Programa de Ampliación y Mejoramiento de Carreteras', cuyo organismo ejecutor es el Ministerio de Transporte e Infraestructura, según el decreto.

Ese programa, que está enmarcado dentro del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza para el Desarrolla Humano, contempla la ampliación y mejoramiento de 52,52 kilómetros de carreteras en Nicaragua, divididos en cinco proyectos de infraestructura vial, de acuerdo con la información.

Uno de los proyectos de infraestructura, por 11,67 kilómetros, es la ampliación del acceso al puesto fronterizo Las Manos, Dipilto, que comparte Nicaragua con Honduras.

Otro es la ampliación de 6,13 kilómetros de carreteras del acceso al puesto fronterizo El Guasaule, Somotillo, que también comparte Nicaragua y Honduras.

Los otros proyectos son la construcción de 13,67 kilómetros de la circunvalación entre las ciudades de Diriamba-Jinotepe, en el Pacífico; de 12,02 kilómetros de construcción de la circunvalación de la ciudad de Estel (norte); y 9,03 kilómetros de ampliación de la carretera Las Piedrecitas-Los Brasiles, y la construcción de un paso a desnivel, ambos en Managua.

Organizaciones opositoras de Nicaragua han pedido al BCIE que condicione los desembolsos al Gobierno de Ortega y Murillo al respeto de los derechos humanos.