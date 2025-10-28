El petróleo Brent baja un 1,86 %, hasta los 64,40 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 1,22 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 65,62 dólares.

El 'oro negro' continuó la semana a la baja, por tercer día consecutivo, tras registrar un fuerte incremento del 5,4 % a finales de la semana anterior, lastrado por el temor de los inversores a un nuevo anuncio de aumento de producción en diciembre por parte de los países de la OPEP y sus aliados en su reunión de esta semana.

Los operadores continúan a la espera de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, este jueves en Corea del Sur, con la esperanza de que resulte en un acuerdo marco que mitigue las tensiones recientes por los aranceles estadounidenses a China y las restricciones de Pekín a las exportaciones de tierras raras y frene la escalada en la guerra comercial entre ambas potencias.

Asimismo, el mercado sigue analizando la efectividad de las sanciones emitidas por Washington a las principales petroleras rusas y sus posibles efectos en el precio del crudo y el suministro a nivel global.

