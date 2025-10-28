El potente huracán Melissa toca tierra en Jamaica con categoría 5

Miami (EE.UU.), 28 oct (EFE).- El potente huracán Melissa tocó este martes tierra en Jamaica con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora (183 millas), lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones y daños catastróficos.